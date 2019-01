Fiamme distruggono pizzeria, no feriti

(ANSA) - VENEZIA, 13 GEN - Un incendio ha prodotto gravissimi danni ad una pizzeria di Torre Di Mosto (Venezia). I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi e 10 uomini per domare le fiamme, non ci sono stati feriti. Indagini sono in corso per stabilire le cause del rogo che ha completamente distrutto l'interno del locale.