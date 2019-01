40 anni di Iroso, l'ultimo mulo 'alpino'

(ANSA) - VENEZIA, 13 GEN - Come un alpino, 'uno di noi', come lo hanno chiamato oggi nel trevigiano, è stato festeggiato per i suoi 40 anni 'Iroso', l'ultimo mulo in vita che ha prestato servizio nell'Esercito Italiano nel corpo degli Alpini e nell'ormai disciolta Brigata Cadore. I festeggiamenti sono iniziati, ad Anzano, frazione di Cappella Maggiore (Treviso), con un brindisi a base di vin brulé (vino rosso scaldato con spezie) per poi passare alla messa al campo in perfetto stile da 'penna nera' e benedizione per il quadrupede classe 1979 e matricola, come conferma uno degli zoccoli, 212. Poi per tutti i presenti, compreso il Governatore del Veneto Luca Zaia, è arrivato il 'rancio' con gran pentoloni di pasta asciutta e relativi cori in stile adunata.