Accusa malore e muore, indagato dottore

(ANSA) - VERONA, 11 GEN - E' stata disposta per martedì prossimo l'autopsia all'ospedale di Legnago per un 73enne di Nogara (Verona), Arnolfo Egisto Volponi, che dopo essersi sentito male è morto mentre andava in bicicletta dalla Guardia medica nella notte di San Silvestro. Si tratta di una vicenda sulla quale la Procura scaligera ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità nel decesso da parte dei sanitari. Si vuole verificare, in particolare, se la morte di Volponi poteva essere evitata soccorrendolo in tempo.