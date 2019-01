Sci: Cortina recupera St.Anton,

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 10 GEN - Passa da due a tre giorni la programmazione di gare di Coppa del Mondo femminile di sci a Cortina, che alla libera e al SuperG già previsti aggiunge il recupero della discesa di St.Anton (Austria), non disputata per troppa neve. La Fis ha chiesto così alla località ampezzana di poter recuperare la libera nella giornata di venerdì e ampliare così il programma. Verificate le ottime condizioni dell'Olympia e la fattibilità logistica in una settimana ricca di impegni, Cortina ha risposto positivamente. Il lungo week end cortinese vedrà così le due prove cronometrate giovedì 17 gennaio, la prima discesa venerdì 18 (ore 12), la seconda discesa sabato 19 (ore 10.30) e il superG domenica 20 (ore 11.15). Tra i motivi di interesse, il rientro alle gare dell'americana Lindsey Vonn, che aveva già annunciato di essere pronta per le gare austriache, e che ora tornerà invece in Coppa del Mondo sulla rinnovata Olympia delle Tofane, dove ha già vinto 12 volte in carriera (6 in discesa e 6 in superG).