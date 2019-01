Destra ricorda Jan Palach, è polemica

(ANSA) - VERONA, 9 GEN - Diventa un caso politico a Verona un concerto dedicato a Jan Palach nel cinquantesimo anniversario della morte del patriota cecoslovacco, organizzato per sabato 19 gennaio da "Nomos - Terra e libertà", associazione costituita di recente. L'evento è finito nel mirino delle critiche per la presenza di alcuni gruppi di estrema destra e per il patrocinio concesso dalla Provincia di Verona, sponsor una società pubblica, la Serit. Un gruppo di senatori cechi ha scritto al presidente della Provincia di Verona, il leghista Manuel Scalzotto, spiegando perché la figura di Palach non può essere fatta propria dall'estrema destra, chiedendo di ritirare il patrocinio. "Siamo stati informati - scrivono - che gruppi collegati all'estrema destra italiana si esibiranno durante questo concerto. Vogliamo esprimere la nostra preoccupazione che la Provincia di Verona sia uno sponsor. Qualsiasi collegamento fra gruppi di estrema destra e Jan Palach è un oltraggio alla sua memoria e non dovrebbe essere supportato dalle autorità".