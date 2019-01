In fiamme capannone componenti elettrici

(ANSA) - ESTE (PADOVA), 8 GEN - I vigili del fuoco sono intervenuti a Este (Padova) per l'incendio di un capannone di circa 1.000 mq adibito alla produzione di materiale elettrico.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale distaccamento da Padova e da Rovigo con tre autopompe, quattro autobotti, il carro Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) e 25 operatori, coadiuvate dal funzionario di servizio, hanno circoscritto e spento le fiamme, salvando parte dei macchinari adibiti alla produzione. Ingenti i danni. Il rogo ha bruciato gli uffici commerciali, parte del magazzino oltre a danneggiare la copertura del capannone dove vi è posto un impianto fotovoltaico. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi. Sul posto anche il personale di Arpav (per valutare eventuali danni ambientali) e i carabinieri. Le cause sono in corso di accertamento da parte del Niat (nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco.