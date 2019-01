Giochi 2026: Sala, credo a grandi eventi

(ANSA) - BELLUNO, 4 GEN - "È un piacere poter collaborare al progetto Milano Cortina 2026 in costante armonia: credo molto ai grandi eventi anche per l'esperienza di Expo e per esperienza so che i benefici vanno oltre l'evento e si riflettono sul lungo termine". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al primo cittadino di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro Ghedina nel loro incontro nel capoluogo ampezzano. Al centro del colloquio tra i due la candidatura di Milano.Cortina 2026. "E' stato un momento di grande cordialità a Cortina - ha detto Ghedina - a pochi giorni dall'11 gennaio, quando verrà depositato il dossier della candidatura di Milano-Cortina 2026. Una candidatura molto forte, in cui le due città sono complementari: Milano per i grandi contenitori e Cortina per gli sport invernali. Continua il grande spirito di collaborazione - ha concluso - tra le due località e si rafforza in vista di questo grande obiettivo".

"Tornare a Cortina - ha aggiunto Sala - rinnova e aumenta l'amore per questa incantevole località".