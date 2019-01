Di Maio, no opposizione a incontro Anci

(ANSA) - ALLEGHE (BELLUNO), 4 GEN - "Non ho notizie di qualche membro del Governo che si stia opponendo ad un incontro tra l'Anci e il presidente del Consiglio. Anche perché ricordiamo che l'Anci ha al suo interno comuni a favore del decreto sicurezza, tra cui anche i nostri sindaci che lo applicheranno e alcuni che invece non vogliono applicarlo". L'ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ad Alleghe, rispondendo alle domande su un ipotetico braccio di ferro tra Salvini e Conte per le protesta di alcuni sindaci contro il Dl Sicurezza.