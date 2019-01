Capodanno: bimba 6 mesi morta a Marghera

(ANSA) - VENEZIA, 1 GEN - Una bambina di sei mesi è morta stanotte a Marghera, durante una cerimonia che la famiglia stava seguendo, intorno alle ore 1.40.

La madre, secondo una prima ricostruzione, ha notato che la piccola non respirava, e ha chiamato i soccorsi; nonostante i tentativi di rianimazione in pronto soccorso, la bimba è deceduta.

"Tutta la comunità di Marghera si stringe in un abbraccio alla famiglia che ha subìto questa perdita immensa". Lo afferma il presidente della Municipalità, Gianfranco Bettin, commentando la morte della piccola. (ANSA).