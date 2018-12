Verdi-Puccini per Capodanno alla Fenice

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - C'è una marcia da Carmen di Georges Bizet, con un coro di bambini, o "Una furtiva lacrima" da L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti, ma la parte dedicata al melodramma del Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia, diretto dal maestro Myung-Whun Chung, ha le voci di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, con arie dalle loro opere più celebri: da Traviata, Nabucco o Rigoletto per il 'cigno di Bussetto', a Tosca o Turandot per il maestro toscano. Verdi e Puccini, nella seconda parte del concerto, in diretta su Rai1 il primo gennaio, dopo l'apertura orchestrale con la Sinfonia n.7 di Beethoven, si spartiranno idealmente anche i brindisi di augurio per il nuovo anno. Se il tradizionale "Libiam ne' lieti calici" verdiano chiuderà, un'altra alzata di bicchieri, ci sarà a metà concerto anche Puccini, con "Bevo al tuo fresco sorriso" da "La rondine". Il Concerto dalla Fenice, in diretta su Rai1, verrà trasmesso anche in diversi Paesi europei, e in differita in Cina, Giappone e negli Emirati Arabi.