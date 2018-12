Patriarca Venezia,no città in 'check in'

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, chiede alla politica di evitare il rischio che la città lagunare sempre più spopolata diventi "una convivenza virtuale, un museo a cielo aperto, un'agenzia di viaggi in cui tutti sono impegnati in perenne check in". Per questo, nel suo messaggio di augurio per il nuovo anno, Moraglia chiede "scelte coraggiose, per far continuare Venezia ad essere una polis, comunità viva e attiva di cittadini". Venezia, sostiene il patriarca, "deve proporre un suo modello, il 'modello Venezia', che s'imponga per la relazione virtuosa fra residenzialità, turismo e tipi di presenze per periodi più prolungati per motivi di lavoro, e, allo stesso tempo, in grado di valorizzare e rispettare il suo territorio, splendido, fragile e unico".