Vicenza: via Colella, Serena in panchina

(ANSA) - VICENZA, 27 DIC - Svolta improvvisa in casa L.R.

Vicenza (serie C) del patron Renzo Rosso. Il club biancorosso ha annunciato l'esonero di Giovanni Colella e del suo vice Moreno Greco, mentre dopo qualche ora è stato ufficializzato l'arrivo di Michele Serena alla guida tecnica della prima squadra. Il nuovo tecnico biancorosso, che dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento della squadra al centro sportivo di Capovilla di Caldogno e che in serata sarà presentato allo stadio Menti, sarà coadiuvato dall'allenatore in seconda Davide Zanon, già suo collaboratore e da Maurizio Ballò che si occuperà del recupero dei giocatori infortunati.