Tour Sting My song a Padova il 30 luglio

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il tour europeo di Sting, My Songs, che partirà la prossima estate con show e concerti in festival prestigiosi dopo la tappa in Italia del 29 luglio al Lucca Summer Festival, il 30 sarà a Padova all'Arena Live@Gran Teatro Geox. Sting, My Songs sarà centrato sulle canzoni più amate scritte dall'artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 16 Grammy Awards. I fan avranno modo di sentire hit come "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Shape of My Heart", "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message in a bottle" e tante altre Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band.

Gli iscritti al Fan Club di Sting avranno la possibilità di acquistare i biglietti esclusivi per i due concerti a partire dalle ore 15.00 di giovedì 27 dicembre 2018 su www.sting.com.

La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 16.00 di venerdì 28 dicembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.