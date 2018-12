Chievo: Di Carlo, pensiamo al Frosinone

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Per il tecnico del Chievo, Domenico Di Carlo, c'è la consapevolezza che la lotta per la salvezza è sempre più dura dopo l'ennesimo ko, ma non c'è assolutamente voglia di mollare: "Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione ma nella ripresa non siamo riusciti a essere incisivi e i cambi della Samp hanno fatto la differenza - ha detto -. Contento per come ci siamo proposti ma dobbiamo voltare pagina e pensare al riscatto subito col Frosinone".