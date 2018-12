Rugby Pro 14: Treviso vince 10-8 a Parma

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - E' il Benetton Treviso ad aggiudicarsi il primo dei due derby tricolori con le Zebre validi per la Guinness Pro14, imponendosi 10-8 a Parma. Il successo consente alla squadra guidata da Kieran Crowley di risalire in quarta posizione nella Pool B, mantenendo vive le speranze di play-off.

Ad assistere all'incontro, in tribuna, il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi, e il ct azzurro, Conor O'Shea, che ha potuto vedere in azione quasi tutti i giocatori della Nazionale. Sabato prossimo la seconda sfida, a campi invertiti, con la franchigia a caccia della rivincita.