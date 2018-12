Corteo Babbi Natale con alberi Asiago

(ANSA) - VENEZIA, 23 DIC - Gli alberi schiantati dell'Altopiano di Asiago sono stati protagonisti stamani del corteo acqueo dei 'Babbi Natale' oggi sul Canal Grande a Venezia.

Scolpiti e rigenerati, gli alberi sono arrivati in laguna grazie ai "Canottieri Asd" di Mestre, che hanno adornato con essi le loro barche. Gondole e caorline hanno ospitato le creature dell'operatrice didattica e vice presidente di Donne Impresa Coldiretti Vicenza, Cristina Panozzo, titolare della "Fattoria Cason delle Meraviglie", aiutata dalla Proloco di Enego (Vicenza) e dai giovani, rappresentati da Marco Buratti e dal Presidente di Coldiretti Venezia, Andrea Colla.

Anche i soci dell'associazione sportiva di San Giuliano, con Sabrina Rizzotto, hanno vogato insieme a una "piccola foresta", simbolo di speranza di rinascita dei boschi veneti. Una ventina di lavori di legno, insieme a qualche cima di pino, sono stati comprati al Mercato di Campagna Amica per abbellire le imbarcazioni, partite dalla Punta della Dogana e in arrivo a Rialto. (ANSA).