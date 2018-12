Rissa ad Aosta, giovane accoltellato

(ANSA) - AOSTA, 22 DIC - E' ricoverato in Rianimazione un giovane aostano di 24 anni che, la notte scorsa, è stato accoltellato durante una rissa scoppiata nel centro città. Il fatto è avvenuto verso le 4 nella zona dell'Arco di Augusto.

Secondo quanto si è appreso, il ragazzo è stato ferito con un fendente alla schiena. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che stanno interrogando altri giovani che hanno assistito alla scena per risalire all'identità dell'aggressore.(ANSA).