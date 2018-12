CC: Nistri visita comando interregionale

(ANSA) - PADOVA, 20 DIC - Il comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, gen. Giovanni Nistri, ha fatto visita al Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" a Padova, per il tradizionale scambio di auguri per le Festività di Natale e di Fine Anno.

L'alto ufficiale è stato accolto dal comandante Interregionale, gen. Enzo Bernardini, dai comandanti e le rappresentanze delle Legioni Carabinieri Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e carabinieri Forestali. Nistri ha espresso, tra l'altro, il proprio compiacimento per l'attività svolta a tutela delle comunità del nord-est e per i considerevoli risultati operativi conseguiti nel corso del 2018 attraverso il costante impegno per un efficace controllo del territorio e, quindi, una concreta sicurezza del cittadino. Ha successivamente premiato alcuni militari presenti che si sono particolarmente distinti nel corso dell'attività di servizio. (ANSA).