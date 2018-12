Cade 6/o piano, muore su tetto casa

(ANSA) - PORTOGRUARO (VENEZIA), 20 DIC - Un uomo è morto oggi a Portogruaro, nel veneziano, cadendo dal sesto piano di una casa, e finendo dopo un volo di quindici metri sul tetto di un'abitazione vicina. Il tremendo impatto non ha lasciato scampo al 45enne, deceduto all'istante. L'uomo era residente a Ceggia (Venezia). Il fatto è avvenuto in un palazzo di Portogruaro, all'incrocio tra le vie Istria e Trieste. Tra le ipotesi non si è esclude quella del suicidio. Nella traiettoria di caduta, l'uomo ha centrato in pieno la copertura dell'immobile attiguo rispetto a dove si trovava. Il tetto è stato sfondato e il corpo del 45enne è rimasto incastrato tra alcune travi. Per questa ragione, le operazioni di recupero della salma - il personale sanitario ha potuto solo accertare il decesso - sono state compiute dai vigili del fuoco, non senza difficoltà. Le indagini dei carabinieri avrebbero già escluso responsabilità di terzi. (ANSA).