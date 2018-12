Zaia a Pellegrini, grati per tante gioie

(ANSA) - VENEZIA, 16 DIC - "Ti siamo immensamente grati per tutte le emozioni e le gioie che ci hai regalato nel corso di una straordinaria vita sportiva. I tuoi successi e la tua carriera sono motivo di grande orgoglio per il Veneto e per i veneti": così il presidente della Regione, Luca Zaia, saluta la cinquantesima medaglia internazionale conquistata da Federica Pellegrini: un bronzo ottenuto nuotando una grande frazione a stile libero con la staffetta 4x100 mista femminile azzurra ai mondiali in vasca corta di Hangzhou, in Cina. "Federica è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi - conclude Zaia - e se le sue cinquanta medaglie rappresentano un grande patrimonio dello sport nazionale, sono soprattutto un esempio di dedizione, di spirito di sacrificio, di forza atletica che speriamo possa ispirare tanti giovani che si dedicano al nuoto e a ogni altra disciplina sportiva".