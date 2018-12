Esce di strada con auto, morto 22enne

(ANSA) - VENEZIA, 15 DIC - Un 22enne è morto in un incidente stradale nel territorio di Piombino Dese (Padova). Il giovane, alla guida di una Fiat Punto, è finito in un fossato morendo all'istante.

I vigili del fuoco, accorsi da Cittadella e Padova con l'autogru, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto, mentre i sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare il decesso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica del sinistro.