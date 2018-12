Auto su muretto ferita bimba e madre

(ANSA) - VENEZIA, 14 DIC - Una bambina molto piccola e la propria madre sono rimaste ferite in un incidente stradale dovuto alla fuoriuscita autonoma della vettura su cui viaggiavano a Monselice (Padova). I vigili del fuoco di Este, hanno messo in sicurezza l'auto finita contro il muretto di un'azienda, mentre i sanitari del Suem 118 hanno soccorso la bambina, che è stata stabilizzata per essere elitrasportata in codice rosso all'ospedale. Lievemente ferita la mamma. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.