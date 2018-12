Aeroporto Catullo, +18% passeggeri

(ANSA) - VERONA, 13 DIC - L'aeroporto Catullo di Verona continua a crescere: i passeggeri registrati a novembre sono stati oltre 179.000 (+18% rispetto allo stesso mese del 2017).

Il traffico domestico, in particolare, ha registrato nel mese +32% rispetto a novembre 2017, e +12% il segmento leisure. Le prime tre compagnie per volume di traffico sono Volotea, Ryanair e Alitalia, che insieme hanno rappresentato il 54% dei volumi complessivi dello scalo. Poi Air Dolomiti/Lufthansa e Neos. Nel mese la compagnia aerea Volotea ha consolidato la sua posizione di primo vettore del Catullo con 45.389 passeggeri trasportati (+48%). In seconda e terza posizione si sono confermate rispettivamente Ryanair e Alitalia. Le prime 10 destinazioni dello scalo sono nell'ordine: Catania, Palermo, Londra Gatwick, Roma Fiumicino, Francoforte, Mosca, Napoli, Tirana, Bari, Monaco. Da gennaio a novembre sono transitati nello scalo 3.259.000 passeggeri (+11%).