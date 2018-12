Pronta una 'talpa' per esplorare Marte

(ANSA) - PADOVA 11 DIC - E' pronta una 'talpa' italiana in grado di scoprire i segreti del sottosuolo di Marte, scavando fino alla profondità di 100 metri. E' stata realizzata dal Cisas (Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "Giuseppe Colombo") dell'Università di Padova e ora è disponibile per essere utilizzata nelle future missioni su Marte. Oltre a scavare suolo e rocce fino a 100 metri, è in grado di essere autonoma e di portare un chilo di attrezzature nelle viscere del pianeta rosso. Mentre la sonda Insight della Nasa ha cominciato il suo lavoro sulla superficie marziana, a Padova si pensa già al futuro, spiega Stefano Debei direttore del Cisas: "la 'talpa' è nata da idee ancor oggi innovative, nonostante stia attendendo da 12 anni di essere messa a bordo di una missione". "La talpa, di fatto, è un robot collaudato con successo nel lontano 2006 - racconta - e a oggi è pronta per essere adattata e lanciata nelle future missioni marziane".