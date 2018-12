Ok Salvaguardia a progetto Canale Petroli

(ANSA) - VENEZIA, 11 DIC - La Commissione per la Salvaguardia di Venezia ha approvato stamani il progetto di protezione del Canale "Malamocco-Marghera" promosso dall'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Nord.

Sono state fissate - informa l'Authority - prescrizioni relative alla forma delle palancole che dovranno minimizzare il ritorno dell'onda, e alla velocità delle navi, che dovrà mantenersi al di sotto del limite stabilito dalla la Capitaneria di Porto ai fini della sicurezza della navigazione, per tutta la durata dei lavori.

Per il presidente Pino Musolino "non solo l'Autorità di Sistema Portuale ma, sono certo, l'intera comunità portuale accoglie con soddisfazione la decisione della Commissione. La scelta riconosce l'efficacia tecnica di un progetto sviluppato sfruttando modalità d'intervento sostenibili, in linea con quanto previsto dalla legislazione relativa alla laguna di Venezia". (ANSA).