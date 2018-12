Terza corsia: Castagna,accelerano lavori

(ANSA) - TRIESTE, 07 DIC - "Potrebbero concludersi con un anno di anticipo, a ottobre 2019, i lavori per la terza corsia della A4 tra Palmanova ed Alvisopoli". Così il presidente di Autovie Venete, Maurizio Castagna, a margine dell'assemblea dei soci convocata questa mattina a Trieste che si è conclusa con un rinvio ad aprile del 2019.

L'ordine del giorno prevedeva la determinazione del numero dei componenti del cda, la loro nomina e la durata dell'incarico, la nomina del Presidente del cda e dei componenti del Collegio sindacale. "Alla presenza del 79,44% del capitale sociale (erano presenti Generali Italia, Friulia Spa e Regione Veneto) - spiega la concessionaria - l'assemblea, su proposta di Friulia, non ha proceduto al rinnovo mantenendo così in capo all'attuale cda il mandato conferito a suo tempo. Friulia ha fatto presente all'assemblea come il socio di maggioranza abbia ancora necessità di un ulteriore periodo di riflessione al fine di completare le valutazioni di competenza per il rinnovo delle cariche sociali".