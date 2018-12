Vaticano:domani Zaia in udienza dal Papa

(ANSA) - VENEZIA, 6 DIC - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, interverrà domani alle cerimonie Vaticane che si terranno in Piazza San Pietro a Roma in occasione dell'inaugurazione del Presepe realizzato con la sabbia della spiaggia del Comune di Jesolo, e dell'accensione dell'albero di Natale, donato dal Comune di Pordenone. Zaia, a mezzogiorno, sarà ricevuto dal Papa in udienza privata, nella Sala Clementina, con le delegazioni provenienti dal Veneto e dal Friuli, e successivamente, nel pomeriggio, interverrà alla cerimonia dell'inaugurazione del Presepe e dell'illuminazione dell'albero di Natale in Piazza San Pietro. Il Presepe è realizzato con 700 tonnellate di sabbia di Jesolo, che sono state trasportate a Roma con l'impiego di 24 autoarticolati.