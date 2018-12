Incastrati da impronte su Gratta e Vinci

(ANSA) - RIMINI, 5 DIC - Avevano rapinato una tabaccheria in centro a Rimini portando via soldi in contanti e un centinaio di 'Gratta e Vinci'. Una serie intera di biglietti tra cui alcuni vincenti, per un valore totale di 1500 euro. Dopo aver 'grattato' i numeri delle cartoline, i due rapinatori hanno cambiato i biglietti, riscuotendo i contanti, in due tabaccherie a Rimini e Cattolica. Proprio le impronte sui biglietti fortunati, però, hanno incastrato i due malviventi, arrestati questa mattina dai Carabinieri nelle province di Napoli e Verona.

I militari di Rimini, in collaborazione con i colleghi di Napoli e Villafranca di Verona, hanno arrestato due uomini, accusati di rapina aggravata dall'uso di armi e lesioni personali aggravate.

I fatti fanno riferimento ad una violenta rapina dello scorso luglio, quando un uomo - atteso da un complice all'esterno - era entrato in tabaccheria armato di pistola: colpito alla testa il titolare con il calcio dell'arma aveva afferrato i 'Gratta e vinci' e gli incassi per poi fuggire.(ANSA).