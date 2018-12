Confindustria, governo garantisca Giochi

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Mi dispiace non vedere il governo italiano garantire per questa candidatura. Non perché le regioni candidate non possano farcela da sole ma perché è il messaggio al paese che è sbagliato, cioè che non si rema tutti verso la stessa direzione. Quella di non candidare Roma è stata una scelta miope che non vorrei più vedere". Così Alessio Rossi, vicepresidente di Confindustria, intervenendo stamane a un convegno al salone d'onore del Coni. "In un momento di difficoltà come questo abbiamo bisogno di persone come Giovanni Malagò che ci mettano la passione e il coraggio", ha aggiunto Rossi.