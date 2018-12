A 24.438 reddito inclusione in Veneto

(ANSA)-PADOVA, 4 DIC- Da gennaio, i primi 9 mesi di applicazione del Reddito di inclusione, sono stati coinvolti in 24.438, calcolando anche i beneficiari residuali del Sostegno inclusione attiva,la misura che il Rei ha sostituito. 8.810 le famiglie che ne hanno beneficiato, rileva l'Ordine degli Assistenti Sociali Veneto.Nel 2017 2.537 nuclei hanno beneficiato del Sia (10342 persone).L'assegno medio mensile è stato di 224 euro (in 2017, 221 in 2018) per il Sia, a un importo medio mensile di 264,42 per il Rei. In più va aggiunto il contributo del Ria,per volontà della Regione Veneto,che riguarda altri 1500beneficiari. Per la Regione sono in 230mila in povertà assoluta, per l'Istat quella relativa investe il 6,1% delle famiglie e l'8,2% delle persone.

Per l'Inps nel 2017 gli Isee inferiori a 6000 euro sono stati 82.094. L'Ordine: "con la prospettata introduzione del reddito di cittadinanza è importante non perdere quanto di buono è stato fatto con il Rei" e valorizzare l'approccio multidisciplinare all'integrazione sociale.