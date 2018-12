Giochi 2026: Fontana, impatto quasi zero

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - "Mi sembra di poter dire che il nostro progetto piaccia molto, sia sicuramente affascinante e abbia riscosso anche un notevole successo tra i membri del Cio Questo perché è una cosa un po' nuova, a impatto quasi vicino allo zero per quanto riguarda i costi e perché unisce il fascino di una grande città come Milano con due territori di montagna meravigliosi, quali la Valtellina e Cortina". Lo ha spiegato il governatore della Lombardia Attilio Fontana parlando della candidatura Milano-Cortina per ospitare i Giochi invernali del 2026. "Incrociamo le dita - ha detto qui Fontana - perché non si sa mai come andrà a finire fino a giugno, quando andremo a Losanna per avere la risposta dei membri del Cio. In quel caso bisognerà ottenere i voti e fare in modo che i vari membri scelgano noi e non Stoccolma".