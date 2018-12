Fontana, Milano-Cortina farebbero storia

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Se vinceremo faremo un'Olimpiade che passerà alla storia come una delle più belle". Di questo è detto "assolutamente convinto" il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando della candidatura di Milano-Cortina ad ospitare i Giochi invernali del 2026 in diretta su Telelombardia. "Come sempre quando noi lombardi facciamo le cose, in questo caso con l'aiuto del Veneto, le facciamo meglio del resto del mondo. Expo ne è stata una prova" ha sottolineato Fontana. Con l'autonomia, poi, "faremmo una Olimpiade meravigliosa" ha concluso il governatore.