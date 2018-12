Eni:Casellati,bioraffineria top al mondo

(ANSA)-VENEZIA, 1 DIC -La bio-raffineria di Marghera "è una vera e propria eccellenza a livello mondiale". Così il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati in visita all'impianto Eni a Marghera.Per Casellati c'è stata "una sensibilità ambientale che -dice-ha prodotto un radicale cambiamento nell'approccio industriale" con una "riconversione,riqualificazione ambientale, innovazione tecnologica e di prodotto, salvaguardia e potenziamento dei livelli occupazionali".La prima bio raffineria al mondo produrrà un green diesel con significative riduzioni delle emissioni,dimezzamento del consumo idrico e con la prospettiva di poter sempre più immettere negli impianti materie prime di seconda e terza generazione. L'intuizione di produrre biocarburanti di alta qualità usando materiale biologico "è il frutto - conclude -di una tecnologia pensata, brevettata e messa a punto da Eni, a dimostrazione di come i significativi investimenti del gruppo in ricerca e sviluppo abbiano portato ad una posizione di assoluta preminenza nel mercato".