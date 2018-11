Nuoto, Pellegrini regina, Scalia record

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Conferme e belle sorprese per il nuoto azzurro ai campionati italiani in vasca corta, in corso a Riccione. Federica Pellegrini ha fatto suo il titolo nei 200 sl in 1:55"31 davanti a Laura Letrari in 1:57".21 e Alice Mizzau in 1:57"89, confermando un discreto stato di forma a poche settimane dai campionati mondiali in vasca corta di Hangzhou, Cina. La sorpresa più bella però è sicuramente quella di Silvia Scalia che ha conquistato la vittoria e fatto il nuovo record italiano sui 50 metri dorso femminili con il tempo di 26"67, migliorando il precedente primato di 26"77. Oro e titolo anche per Marco Orsi nei 50 farfalla, il campione bolognese ha vinto in 22"87 terzo miglior tempo di sempre in Italia9. Altro risultato di grande rilievo quello di Fabio Scozzoli che ha vinto i 50 rana in 25"99, seconda prestazione mondiale stagionale. Nei 100 rana donne vittoria per Martina Carraro in 1:05"86. (ANSA).