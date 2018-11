Promessa del rugby scomparso

(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - Da lunedì notte non si hanno più notizie di Henry Kazim, rugbista 19enne italo-nigeriano scomparso nel veneziano dopo una lite con i genitori. Il giovane, che studia scienze politiche all'università di Padova e gioca nel Rugby Riviera, abita con la sua famiglia e i due fratelli a Mira, lungo l'asta del fiume Brenta. Intorno alle 2 di martedì, dopo una discussione, si è allontanato da casa e ha inviato ai familiari e ad alcuni amici dei messaggi preoccupanti. Subito dopo, ha spento il cellulare che da allora risulta irraggiungibile. Con sé non avrebbe portato alcun documento né il portafogli, che ha lasciato a casa nello zaino.

Henry Kazim è alto un metro e 90 e al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni color mattone e un giubbotto blu con lo stemma della società sportiva in cui gioca. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa alle forze dell'ordine.