Cadavere affiora in canale Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - Il cadavere di una persona è stato trovato questa mattina nel canale di Cannaregio a Venezia.

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un uomo che non è ancora stato identificato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione dI Venezia sono intervenuti dopo la segnalazione di una passante che ha notato il cadavere emergere dall'acqua, non distante dall'imbarcadero del Ponte delle Guglie. Sul posto si è recato il medico legale per un primo esame esterno della salma.