Veneto, al via regolarmente stagione sci

(ANSA) - VENEZIA, 27 NOV - La stagione sciistica in Veneto partirà regolarmente, con l'apertura del Faloria a Cortina il 30 novembre, delle Cinque Torri a Cortina e degli impianti della zona Campolongo ad Arabba l'1 e il 2 dicembre, della Sella Ronda il 6 dicembre e di tutti i comprensori il 7 dicembre. Lo hanno annunciato a Palazzo Balbi, sede della giunta veneta, il presidente del consorzio Dolomiti Stars, Sergio Pra, e il presidente degli esercenti degli impianti Anef Veneto, Renzo Minella. "Nonostante le vicissitudini e i danni dell'alluvione - ha dichiarato Pra - la situazione è risolta e siamo pronti per la stagione invernale nelle date proposte ai tempi della promozione". "Siamo reduci da un mese molto impegnativo - ha aggiunto Minella - e per fortuna gli impianti non hanno subito danni".