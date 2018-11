Malagò, al lavoro per Giochi 2026 Italia

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "A Tokyo con il Sindaco Sala, il Governatore Zaia, Mornati, Bianchedi e Pescante abbiamo incontrato l'Ambasciatore in Giappone Starace. Si lavora di squadra per riportare le Olimpiadi in Italia!". Così via twitter il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che si trova a Tokyo con la delegazione italiana per presentare la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026. (ANSA).