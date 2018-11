Fiere: Verona, 49/a esposizione canina

(ANSA) - VERONA, 26 NOV - Il Gruppo Cinofilo Veronese ed il Gruppo Cinofilo della città di Bolzano con il supporto della Società Ad Maiora Ir, organizzano presso i padiglioni della Fiera di Verona, nei giorni 15 e 16 dicembre 2018, la 49/a edizione dell'Esposizione Internazionale Canina. Appuntamento atteso da allevatori, cinofili e semplici appassionati, sarà l'occasione perfetta per ammirare splendidi esemplari di oltre 250 razze canine rappresentate. Oltre alla manifestazione cinofila, saranno presenti numerosi stand specializzati nella vendita di prodotti per la cura ed il benessere dei cani, nonché di gadgets ed articoli da regalo. Saranno inoltre presenti le Guide Cinofile in grado di introdurre, con uno sperimentato tour, adulti e bambini in questo affascinante mondo cinofilo.

Anche ai visitatori sarà concesso l'ingresso con i loro beniamini purché provvisti di regolare libretto delle vaccinazioni attestante la regolarità vaccinale.