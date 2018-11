Padova incontra Cina,cultura ed economia

(ANSA) - PADOVA, 25 NOV - Un confronto tra culture ma anche un veicolo per tessere relazioni commerciali, con una iniziativa benefica volta a finanziare un'opera d'arte dei Musei Civici di Padova. Sono le linee guida della due giorni "Padova incontra la Cina", in programma il 27 e 28 novembre al Centro San Gaetano.

Il 27 sarà dedicato alla scoperta della cultura cinese, con l'evento volto al restauro del dipinto di Domenico Campagnola "Padre Eterno con il Giobo" attraverso la vendita di prodotti artistici artigianali cinesi; mercoledì il "Belt and Road Forum" per allacciare ulteriori rapporti di collaborazione economica tra Padova e la Cina, preceduto dalla visita di una delegazione di rappresentanti del Consolato generale e di imprenditori all'Interporto e al terminal intermodale, potenziale punto di arrivo/partenza di convogli merci e piattaforma per la movimentazione dei container marittimi da e per la Cina.

L'iniziativa "Padova incontra la Cina" è promossa dal Comune e dal Consolato Generale Cinese in Milano, con la collaborazione dell'Assessorato comunale alla Cultura e altre realtà associative locali e cinesi.(ANSA).