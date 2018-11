Ancelotti, valuto condizioni Mertens

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - "Ora forse Mertens è più avanti di condizione rispetto a Milik ma lo valuto dopo che ha preso un colpo in allenamento". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della partita contro il Chievo. "Per tutti ci sono momenti buoni o meno buoni, Milik fa parte di una batteria di attaccanti che mi ha soddisfatto, lui compreso. Non abbiamo mai avuto problemi realizzativi, giochiamo un ottimo calcio offensivo, poi ogni giocatori ha dei momenti".