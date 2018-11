Olimpiadi: Di Maio, spese in capo a Regioni

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - "Quello che abbiamo sempre detto e su questo non c'è nessun conflitto" è che "i presidenti di Regione si sono offerti di affrontare le spese e fino a ora non abbiamo notizie dei presidenti che ci dicono che non riescono ad affrontare l'investimento". Lo afferma il vicepremier Ligi Di Maio rispondendo a una domanda sull'ipotesi che il governo intenda confermare di non voler stanziare fondi per le Olimpiadi invernali del 2026 anche dopo il fortissimo rialzo delle quotazioni della candidatura Milano-Cortina. "Questo è anche un modo per affrontare in premessa quello che poi noi porteremo avanti con il rispetto del referendum sulle autonomie quindi è una autonomia preventiva su quella che è la gestione di un evento come le Olimpiadi", aggiunge Di Maio.

(ANSA).