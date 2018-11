Italiani in Grecia, si punta sul Natale

(ANSA) - VENEZIA, 23 NOV - La Grecia non è più solo una meta estiva per le vacanze degli italiani ma un 'prodotto' turistico spendibile tutto l'anno, anche a Natale: lo confermano i dati diffusi dall'Ente del turismo ellenico e dalla compagnia aerea Volotea sull'andamento del 2018. "Abbiamo avuto un sensibile trend di crescita nel volume di passeggeri trasportati da e per la Grecia nel 2018 (gennaio - settembre) - annuncia a Venezia Valeria Rebasti, commercial country manager Volotea Italia - pari a 357.000 passeggeri, il 54% in più rispetto allo stesso periodo del 2017". Anche a livello nazionale, sulla base dei dati rilasciati dalla Banca di Grecia, il 2018 si conferma l'anno del boom degli italiani: da gennaio a settembre, sono stati 1.247.645 i turisti della Penisola che hanno raggiunto la Grecia via aereo, pari ad un incremento del 15,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Si tratta di un dato sottostimato in quanto non tiene conto del notevole flusso turistico via nave.