Giochi '26: Sala,in 8 anni cambiano cose

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - "Mancano otto anni alle Olimpiadi, in otto anni cambiano tante cose, tanti Governi. Noi in questo momento andiamo avanti, sapendo che le Regioni garantiscono, poi si vedrà". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dei finanziamenti per realizzare i Giochi invernali 2026, se la coppia Milano-Cortina dovesse vincere con la candidatura. "Quella di non finanziare per il momento è un'opinione del Governo. I soldi non si devono mettere adesso, quindi magari ci sarà un ripensamento - ha concluso -. Ribadisco che ritengo sia un errore, ma è inutile. Se questa è la decisione siamo costretti ad accettarla".