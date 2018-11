Giochi '26: Snai,Milano-Cortina favorite

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il ritiro della candidatura della canadese Calgary spiana la strada all'Italia per le Olimpiadi invernali 2026. Dopo la vittoria del 'no' nel referendum nella città canadese, la candidatura di Milano-Cortina prende il largo nelle quote Snai sul nome del Paese ospitante, dove l'assegnazione alla coppia lombardo-veneta si gioca a 1,50. A contendere l'aggiudicazione resta Stoccolma, ma il progetto della capitale svedese riscuote meno consensi dai trader, che danno la sua affermazione a 2,35.