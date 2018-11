Giochi 26: Giorgetti,su oneri decide cdm

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Non c'è al momento possibilità che il Governo si faccia carico degli oneri per le Olimpiadi invernali del 2026, nel caso fossero assegnate all'Italia, nonostante la recente apertura a questa ipotesi del vicepremier Matteo Salvini. Ne è convinto il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. "Il governo - sostiene Giorgetti, a margine della cerimonia di premiazione per lo 'Sport Movies & Tv Festival' - si augura che vada in porto la candidatura però abbiamo avvisato che gli oneri sono a carico dei proponenti, cioè delle città di Milano e Cortina e delle Regioni Lombardia e Veneto. Salvini ha fatto un'apertura ma sa anche lui che è una questione di cui avevamo discusso nel consiglio dei ministri con il Movimento 5 Stelle ed eventuali cambiamenti di programma devono essere discussi tutti insieme".