Maltempo: Zaia nominato Commissario per Veneto

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Il Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha firmato l'ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti conseguenti agli eventi meteorologici eccezionali.

Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato l'8 novembre dal Consiglio dei Ministri, nomina Commissari delegati, ciascuno per il proprio ambito territoriale, i presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto. L'ordinanza prevede la più ampia flessibilità organizzativa potendo i commissari avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Ai Commissari delegati spetta la predisposizione di un piano di interventi urgenti, misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati. Per gli interventi sulla viabilità, i Commissari delegati possono avvalersi di Anas Spa come soggetto attuatore. (ANSA).