Autocisterna gasolio si rovescia su A13

(ANSA) - VENEZIA, 16 NOV - Sono terminate alle 8.00 di stamani le operazioni da parte dei vigili del fuoco di travaso e recupero di un'autocisterna di gasolio rovesciatasi lungo l'autostrada A13, tra i caselli di Monselice e Boara Pisani in direzione Sud, ieri sera poco prima delle 20.30.

L'autista - rimasto illeso - dopo aver perso controllo del mezzo, si è rovesciato con il semirimorchio sulle corsie autostradali, mentre la motrice è rimasta in strada contro il new jersey.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Este, Padova e Mestre con il nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) con 15 operatori e sei automezzi, hanno prima tamponato con materiale assorbente qualche piccola perdita di carburante, per poi iniziare le operazioni di travaso dei 30.000 litri di gasolio su un altro camion.

Le operazioni di trasferimento del prodotto petrolifero, iniziate intorno alla mezzanotte, sono terminate alle 5.40.

(ANSA).