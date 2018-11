Malattia per 10 anni,condannato militare

(ANSA) - VERONA, 15 NOV - Il tribunale militare di Verona ha condannato a 4 anni di reclusione e alla rimozione del grado un caporalmaggiore, in servizio al Reggimento Supporto Tattico e Logistico di Solbiate Olona (Varese)rimasto assente per malattia per quasi dieci 10 anni.E' stata attivata la procedura di recupero per gli stipendi percepiti (192mila euro). Il militare, accusato di simulazione d'infermità,truffa militare e diserzione, per 10 anni ha inviato al suo reparto centinaia di certificati medici per dolori a una spalla. Le indagini hanno accertato che,in realtà, il militare conduceva una vita regolare e lavorava presso il bar di un circolo ricreativo del luogo di residenza, nel salernitano. Egli riusciva ad ottenere le certificazioni rivolgendosi a numerosi medici, davanti ai quali si presentava dolorante e, a volte, con un tutore reggibraccio, anche se dopo guidava senza problemi l' auto o faceva passeggiate con il figlio in braccio. Giudicato più volte idoneo al servizio, aveva anche disertato le visite di controllo.