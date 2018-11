Falsi prodotti bio, quattro arresti

(ANSA) - VERONA, 15 NOV - Quattro persone sono state arrestate per una frode di false produzioni bio dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi Nord Est, insieme ai Carabinieri del nucleo tutela agroalimentare di Parma. Secondo gli inquirenti, le aziende - tutte formalmente biologiche a livello produttivo - avrebbero utilizzato diversi mezzi tecnici non ammessi, come erbicidi e fertilizzanti di sintesi. Il gruppo coinvolto, di rilevanza nazionale nella produzione e commercializzazione di prodotti bio, ha la sua sede nel veronese, ha circa 1.000 ettari in Italia e 10.000 in altri Stati (specie Romania).

"Il nostro Paese è tra i leader europei del settore - commenta il Ministro delle politiche agricole alimentari,Gian Marco Centinaio - e sono sempre di più le persone che scelgono i prodotti biologici nelle loro case. E' fondamentale quindi tutelare un comparto in continua crescita. Siamo al fianco delle imprese oneste e dei consumatori con controlli serrati.

Continuiamo su questa strada e non abbassiamo la guardia".